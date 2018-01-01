Мирзаянов открыл тайны газа, поскольку увидел, что испытания происходят прямо на улице, считает Колесников.

Против Скрипаля использовали "Новичок-5", который блокирует управление внутренними органами и кровеносной системой, отметил эксперт MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS

Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок-5", который использовали против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля , блокирует управление внутренними органами и кровеносной системой.

Из-за отравления веществом, в частности, отказывают почки и печень, рассказал аналитик "Обозревателю".

"Россияне случайно проговорились о существовании пяти разновидностей "Новичка". Против Скрипаля использовали "Новичок-5". Это вещество действует следующим образом: яд блокирует управление внутренними органами и кровеносной системой", — отметил собеседник.

Колесников подчеркнул, что "Новичок" — нервно-паралитический газ, но отказывают почки, печень и все остальное". "Мирзаянов (один из его разработчиков, ученый Вил Мирзаянов — Ред.) открыл тайны "Новичка", потому что увидел, что испытания происходят прямо на улице", — полагает эксперт.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Европейский союз решительно осудил отравление людей.