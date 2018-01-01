"Отрезать окружение Мадуро от финансирования". Трамп наказал Венесуэлу новыми санкциями

Американским компаниям и гражданам запретили участвовать в покупке любых венесуэльских активов.

Дональд Трамп одобрил ужесточение санкций против Венесуэлы Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 21 мая, подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы, по мнению американских властей, венесуэльские президентские выборы прошли с масштабными нарушениями.

Штаты предприняли попытку отрезать окружение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от финансирования, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, власти США считают, что окружение главы страны намерено для обеспечения себя деньгами устроить продажи собственности, поэтому американским компаниям и гражданам запрещено участвовать в покупке любых венесуэльских активов.

В то же время правительства большинства государств Южной Америки, а также Мексики и Канады отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. Власти стран считают, что венесуэльские президентские выборы "не были ни честными, ни демократическими, ни прозрачными".

Ранее в министерстве финансов США заявили, что Николас Мадуро причастен к торговле наркотиками и отмыванию денег в Российской Федерации, также в наркоторговле ведомство обвинило венесуэльского экс-министра внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо и ввело в отношении него санкции.

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