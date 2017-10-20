Отсталость технологий. В Индии забраковали новейший российский истребитель

Создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности.

В Индии забраковали новейший российский истребитель defenceupdate.in

В Индии посчитали целесообразным выйти из совместной программы с российским холдингом "Сухой" по созданию истребителя пятого поколения.

Причиной стала отсталость российских технологий и неспособности конкурировать с американским F-35, сообщает Defense News.

В докладе командования ВВС Индии говорится, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя, считают военные.

На основании этого они предложили властям своей страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Отметим, бюджет программы оценивается в десять миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский танк "Армата" уже ржавеет, еще не сойдя с конвейера.

Фото: defenceupdate.in.