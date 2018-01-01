Отставной генерал США объяснил, почему Россия не уйдет с Донбасса "быстро и легко"

Все должны понимать, что задача миротворцев ООН заключается не в отвоевании занятой РФ территории востока Украины, отметил Ходжес.

Миротворцы ООН должны принести мир на захваченну часть Донбасса, подчеркнул Бен Ходжес mir24.net

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, заявил, что Россия слишком много инвестировала в войну на востоке Украины и поэтому "не уйдет с Донбасса быстро и легко".

Решение конфликта должно быть не военным, а дипломатическим, рассказал он в интервью журналу "Новое Время".

"Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс", — отметил собеседник.

По его слова, какими будут миротворческие силы ООН для востока украинского государства, и как они будут выглядеть, это не главный вопрос. "Вопрос номер один — мы должны убедиться, что все полностью согласовано и все хорошо понимают, что задача миротворцев — не отвоевать занятую Россией территорию, а реально принести мир на оккупированную часть Украины. Это важно", — добавил Ходжес.

"Кроме того, какой бы ни были национальности миротворцы, они должны быть очень и очень профессиональными и устоять от провокаций со стороны сепаратистов", — заявил отставной генерал.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что на Донбассе тактика президента РФ Владимира Путина зависит только от самого лидера страны.