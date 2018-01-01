Оттаскивали за ноги. Житель Кемерово рассказал, как ему пожарные не дали спасти в горящем ТЦ дочь: видео

Мужчина уверяет, что после звонка дочери был на месте уже через пять минут.

Убитые горем родители не могут найти себе места от горя Фото: Федеральное агентство новостей

Во время протестного митинга в Кемерово один из местных жителей в микрофон рассказал присутствующим о том, что пожарные не позволили ему спасти от смерти задыхавшуюся в горящем торговом центре дочь.

"Я ехал с бешенной скоростью, нарушая все правила, я заехал за 5 минут. Поднялся на 4 этаж, было задымление небольшое. Я побежал туда, там стояли МЧС и пожарники. Я говорю: "Где моя дочь?" И по телефону с ней разговариваю. А она кричала: "Я здесь, папа, я здесь!". Я говорю: "Ложись на пол, дыши. Держись, не умирай", - видео выступления горожанина опубликовал в Twitter ресурс "Настоящее время".

Убитый горем отец кричал во всеуслышание, что пожарные его оттягивали за ноги от полыхающего зала, где молила о помощи умирающая дочь.

"Я бежал туда, они меня за ноги схватили и оттаскивали обратно! Я говорю им: "Вы сволочи! Вы стоите, четыре жлоба, бл*, и не можете ничего сделать!" Я кричал и с дочерью разговаривал. Она сказала: "Папа, я тебя люблю. Я задыхаюсь, теряю сознание", — сквозь слезы рассказал мужчина.

"Папа, я тебя люблю. Я задыхаюсь, теряю сознание" – мужчина рассказал, как пытался спасти свою дочь из горящего ТЦ в Кемерове, но его оттащили пожарные pic.twitter.com/4D4OBDPQUq — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 27 марта 2018 г.





Напомним, местный житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял в огне сестру, жену и троих маленьких детей, рассказал, что люди не смогли выбраться из горящего ТЦ, поскольку были закрыты на ключ двери кинозалов.

Как сообщалось ранее, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.