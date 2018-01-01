"Ответ Falcon Heavy". В России зэки слепли из снега ракету "Тополь-М" в натуральную величину

Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно.

В России зэки слепли из снега «Тополь-М» Facebook.com

В России заключенные омской исправительной колонии № 6 слепили из снега ракету "Тополь-М" в натуральную величину.

"Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метра в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту", — уточнили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Отмечается, что ракету из снега строили 15 дней семеро осужденных.

"Омские заключенные соорудили снежный ответ американской ракете Falcon Heavy", — прокомментировал эту новость в Facebook российский журналист Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее Бабченко потроллил злоключения армии РФ на учениях "Запад-2017".