Ответ НАТО на агрессию РФ в Украине. 4 многонациональных батальона разместят в Польше и Прибалтике

НАТО размещает четыре сильные многонациональные боевые группы в Литве, Эстонии, Латвии и Польше

Йенс Столтенберг Reuters

В ответ на агрессию Российской Федерации в Украине в НАТО ожидают, что в июне четыре новых многонациональных батальона на восточных границах Альянса станут полностью функциональными.

Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, пишет УНИАН.

"В ответ на агрессивные действия России против Украины НАТО размещает четыре сильные многонациональные боевые группы в Литве, Эстонии, Латвии и Польше. Немецкие и бельгийские военные отряды только прибывают в Литву. Посылая сильный сигнал, союзники НАТО выступают единым фронтом, и атака на любого из нас получит ответ со стороны сил всего Альянса", — подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что обсудил с премьером Литвы достигнутый прогресс в размещении четырех батальонов. "И я ожидаю, что они станут полностью функциональными к июню этого года", — заявил Столтенберг.

Кроме того, он выразил уверенность, что США будут сохранять приверженность Альянсу, трансатлантическим связям, а также суверенитету и территориальной целостности всех европейских стран, в том числе это касается Украины. В этой связи НАТО с нетерпением ждет завтрашней встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Причина того, почему НАТО усиливает свое военное присутствие на восточных рубежах Альянса, заключается в агрессивных действиях против Украины со стороны России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину", — заявил Столтенберг.

Также он напомнил о заявлении миссии США в Совбезе Организации Объединенных Наций, когда была высказана решительная поддержка Украины и поддержка экономическим санкциям против РФ.

Говоря о двух телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом, Столтенберг заявил, что новый лидер США также поддерживает двуединый подход к России, который заключается в том, что кроме инвестирования в сильную оборону и политику сдерживания агрессивных действий РФ, Альянс одновременно может участвовать в политическом диалоге с Россией.

Ввиду этого генеральный секретарь Альянса отметил, что не видит никаких противоречий между поддержанием политического диалога с Россией, сохранением политических каналов для коммуникации с РФ и сохранением приверженности к укреплению коллективной безопасности стран-членов НАТО.

"Это позиция НАТО, и это также позиция президента Трампа, которую он высказал мне во время нашего разговора", — сказал Столтенберг.

Напомним, США усилили присутствие НАТО в Европе. На военную базу "Михаил Когэлничану", которая расположена на юге Румынии, американцы перебросили военную технику и 500 человек личного состава.

В январе в немецкий порт города Бременхафен прибыли корабли самериканскими военными грузовиками, танками и орудиями. Из Германии технику транспортируют в Польшу в рамках "единства альянса и поддержание мира в Европе

Ранее сообщалось, что в Восточную Европу в рамках операции "Атлантическая Решимость" будет переброшена боевая авиационная бригада армии США, которая уже прибыла в Бельгийский порт Антверпен.