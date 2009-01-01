Ответ угрозой на угрозу. Готово ли руководство КНДР к коллективному самоубийству

Пхеньян демонстрирует, что в военном плане он силен, но на международной арене ослабляет свои позиции, говорит Павел Рудяков.

Павел Рудяков Главред

"Хвасон-12", пролетевшей над территорией Японии и упавшей в Тихом океане — это попытка Пхеньяна усилить свои переговорные позиции.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Северная Корея вряд ли стремится развязать войну. Потому что при всех особенностях политики, стратегической линии и самоощущения Пхеньяна подозревать, что у северокорейского руководства есть намерение совершить коллективное самоубийство, нет оснований. Северная Корея не может выиграть войну. Она может лишь нанести противникам в своем регионе урон — больший или меньший. Американцам же может быть нанесен лишь политико-психологический урон", — считает политический эксперт.

"Поэтому я думаю, что Северная Корея не настроена на эскалацию ситуации, вплоть до начала реальных военных действий. Ясно, что если бы до этого, не дай Бог, дошло, то это были бы не столкновения наземных армий, а ракетные обстрелы. И вряд ли КНДР к этому стремится. Скорее, в ее поведении прослеживается логика и желание отвечать угрозой на угрозу, демонстрацией силы на демонстрацию силы, и, несмотря на то, что силы не равны (ведь у Северной Кореи ощутимо меньшие ресурсы — военные, технологические, экономические), ее нация помнит, что они вынесли еще из Корейской войны в 50-е годы", — напомнил политолог.

По его мнению, стороны все равно придут к переговорам: "Но Северная Корея сейчас стремится максимально повысить ставки и усилить свои переговорные позиции. Однако получает обратный эффект. У нее есть союзники на международной арене. Но такими резкими и слишком решительными действиями, носящими провокационный характер (особенно последние запуски и испытания) КНДР ослабляет позиции своих союзников. И последнее заседание Совбеза ООН продемонстрировало, что союзники вынуждены искать компромисс между выполнением всех своих обязательств, несмотря на резолюции ООН на эту тему, в том числе глобальные решения международных организаций, например, о нераспространении ядерного оружия, и официальной поддержкой Пхеньяна".

"В результате этого Пхеньян демонстрирует, что в военном плане он силен, но на международной арене ослабляет позиции на будущих переговорах — и свои, и союзников", — заметил директор информационно-политического центра "Перспектива".

"Но если бы вспыхнула война, то она была бы такой, как в свое время между Израилем и арабскими странами — Шестидневная война. Она бы не была продолжительной, ведь преимущество на стороне противников Северной Кореи. Думаю, что до этого не дойдет и начнутся переговоры. Они будут сложными и продолжительными, но какой-то приемлемый компромисс может быть найден", — поделился мнением эксперт.

Он так же считает, что санкции мирового сообщества против КНДР не дадут результат: "Мне не верится, что руководство Северной Кореи готово воевать со всем миром в буквальном смысле. Оно показывает, что Северная Корея сильна, оснащена современным оружием, крепка духом и готова воевать против коалиции стран. Но не думаю, что корейцы не понимают, что их ждет в случае войны. Тем более, учитывая возможности современного оружия и бе́ды, которые оно может навлечь на население. Поэтому я думаю, КНДР все-таки будет готова к переговорам".

"Однако любые переговоры для Пхеньяна будут означать несколько шагов назад. После запуска ракеты, пролетевшей над Хоккайдо, никто не будет готов начинать с нуля, даже Россия и Китай. Поэтому Северной Корее придется сделать шаги назад, взять на себя определенные обязательства, направленные на отказ от подобных шагов, по крайней мере, на время переговоров. Ведь давление может быть разным, поэтому я думаю, что возможности мирового сообщества еще не исчерпаны, хоть ограничены и минимальны. И я думаю, что они способны создать площадку для консультаций, а затем и переговоров", — подытожил Павел Рудяков.

Напомним, политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", зачем Ким Чен Ын бросает вызов Соединенным Штатам.

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