Ответил на "старикашку". Трамп обозвал лидера КНДР "толстым коротышкой"

Накануне власти КНДР назвали азиатское турне Трампа "визитом разжигателя войны".

Трамп обозвал лидера КНДР «толстым коротышкой» Reuters

В ответ на оскорбление лидера Северной Кореи Ким Чен Ынв, президент США Дональд Трамп назвал его толстым коротышкой.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Накануне власти КНДР назвали азиатское турне Трампа "визитом разжигателя войны", а также в очередной раз назвали 71-летнего Трампа "старикашкой", сообщает Би-би-си.

"Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", ведь я НИКОГДА не называл его "низким и толстым"? Ну да ладно, но ведь я так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это случится!", — написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп посоветовал КНДР не испытывать терпение США.