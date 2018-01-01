"П*здец, пацаны, че с ней делать?": на ЧМ-2018 мексиканцы оставили бармену голую и пьяную россиянку

Местную "фанатку футбола" обнаружил утром на столе один из сотрудников бара.
Местную "фанатку футбола" обнаружил утром на столе один из сотрудников бара.
"Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу. Видимо, в качестве чаевых", - говорится в комментарии к видео.
Также, судя по видео, сотрудник бара крайне озадачен вопросом о том, как ему действовать в этой ситуации.
"П*здец, пацаны, че с ней делать подскажите?", - обращается он за советом.
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Напомним, ранее фанат-аргентинец занялся сексом с россиянкой прямо во время матчей ЧМ-2018.
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