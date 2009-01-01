Падение автобуса в Черное море на Кубани: погибли 19 человек

В больницах находятся 19 пострадавших пассажиров.

Поврежденный автобус Reuters

В российском Краснодарском крае (Кубань) в результатев Черное море погибли 19 человек.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные администрации субъекта РФ.

По его данным, в медучреждениях Краснодарского края находятся 19 пострадавших пассажиров.

"Из них 14 человек в состоянии средней тяжести проходят лечение в ЦРБ Темрюкского района… Еще пять человек в тяжелом состоянии находятся в Краевой клинической больнице Краснодара", — говорится в статье.

Напомним, 25 августа утром в поселке Волна Краснодарского края автобус с рабочими упал со строящегося пирса в воду, пострадали более 30 человек. Авария произошла из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.

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