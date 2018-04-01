Падение с моста. В КНДР автобус с туристами попал в ДТП, много жертв

Авария произошла вчера вечером в провинции Хванхэ-Пукто.
Авария произошла в провинции Хванхэ-Пукто, два гражданина Китая находятся в критическом состоянии, сообщает The Sun со ссылкой на данные китайского министерства иностранных дел.
По сведениям CGTN (China Global Television Network), транспортное средство упало с моста.
#Chinese casualties reported in #DPRK major traffic accident, says foreign ministry pic.twitter.com/YP6pdQYjsh— CGTN (@CGTNOfficial) April 23, 2018
Ранее сообщалось, что в Чехии на трассе попал в ДТП автобус, в котором ехали украинцы, пострадали около восьми человек, чудом обошлось без тяжелых травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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