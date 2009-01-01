"Падеж продолжается". Блогер рассказал о череде смертей российских дипломатов

Российский дипломатический сектор лишился восьми, насколько это известно из открытых источников, своих сотрудников не последнего звена, пишет блогер.

Александр Черевко

Торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко недавно был эвакуирован из Амстердама в тяжёлом состоянии и скончался уже в Москве.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") написал в своем блоге в Живом журнале.

"Не хотелось бы на этом фоне разводить какой-либо конспирологии, но стоит заметить, что за довольно небольшой промежуток времени, российский дипломатический сектор лишился восьми, насколько это известно из открытых источников, своих сотрудников не последнего звена", — пишет он.

"Началось всё, как вы помните, с убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. Затем, 26 декабря, от инфаркта скончался начальник временной группы Генконсульства России в Казахстане Роман Скрыльников. В начале января 2017 года из жизни ушёл заведующий консульским отделом посольства Греции в РФ Андрей Маланин, якобы по естественным причинам. А уже 26 января умер посол России в Индии Андрей Кадакин. Но, по настоящему неожиданным стал уход 20 февраля посредственного лицедея, а по совместительству и представителя РФ в ООН Виталия Чуркина! Эстафету Чуркин передал послу РФ в Судане Миргаясу Ширинскому, который скончался от сердечного приступа 23 августа 2017 года. А буквально два дня назад, 13 сентября, скончался советник-посланник посольства РФ в Киргизии Алексей Мзареулов. И теперь Александр Черевко", — напомнил блогер.

"Восемь дипломатов, не просто секретарей на телефонах, старших куда послать, рядовых сотрудников, а первых лиц дипломатических представительств России ушло из жизни менее чем за год. Причем эти первые лица занимали посты в странах, так или иначе, но попадающих под охват геополитических интересов РФ. И вот даже не знаю, но почему-то так и крутится на языке жуткая считалочка: десять негритят отправились обедать…", — добавил Коваленко.

Напомним, ранее российский социолог заявил, что убитый посол России в Турции стал жертвой политики Путина.