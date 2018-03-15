"Падеж скота". В Сети бурно отреагировали на падение Лаврова на сцене

Инцидент с российским топ-чиновником породил множество фотожаб и шуток.

В соцсетях бурно отреагировали на падение главы МИД России Сергея Лаврова на сцене форума "Россия — страна возможностей".

Инцидент с российским топ-чиновником породил множество фотожаб и шуток.

Сергей Лавров на форуме "Россия — страна возможностей"

pic.twitter.com/YKQl5kpBKV — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) March 15, 2018

Вот что за хрень? Пока вся Россия встает с колен, Лавров на них падает ) pic.twitter.com/c4P1NyWJ71 — Toтzе (@zagibaigvozdi) March 15, 2018

Напомним, 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума "Россия — страна возможностей".