"Падеж скота". В Сети бурно отреагировали на падение Лаврова на сцене

Инцидент с российским топ-чиновником породил множество фотожаб и шуток.
В соцсетях бурно отреагировали на падение главы МИД России Сергея Лаврова на сцене форума "Россия — страна возможностей".
Инцидент с российским топ-чиновником породил множество фотожаб и шуток.
Сергей Лавров на форуме "Россия — страна возможностей"— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) March 15, 2018
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Вот что за хрень? Пока вся Россия встает с колен, Лавров на них падает ) pic.twitter.com/c4P1NyWJ71— Toтzе (@zagibaigvozdi) March 15, 2018
Напомним, 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума "Россия — страна возможностей".