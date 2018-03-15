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"Падеж скота". В Сети бурно отреагировали на падение Лаврова на сцене

Вчера, 23:54
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1 / 8 Падение Сергея Лаврова вызвало бурную реакцию в Сети (Telegram)

Инцидент с российским топ-чиновником породил множество фотожаб и шуток.

В соцсетях бурно отреагировали на падение главы МИД России Сергея Лаврова на сцене форума "Россия — страна возможностей".

Инцидент с российским топ-чиновником породил множество фотожаб и шуток.



Напомним, 15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума "Россия — страна возможностей".
Теги:  
Сергей Лавров, сцена, фотожабы
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