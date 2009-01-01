"Палач". В Питере неизвестный облил памятник Ленину красной краской

Инцидент случился Красносельском районе города.
Об этом пишет "Интерфаксу", ссылаясь на данные информированного источника.
Позже в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области сообщили агентству, что разыскивают подозреваемого.
"… в городе Красное Село (Красносельский район Петербурга — Ред.) в парке неизвестный мужчина... облил красной краской памятник Ленину, написал на груди памятника "палач", а также развесил на деревьях листовки с цитатами из текстов Ленина", — сказал собеседник и добавил, что полиция начала уголовное дело по статье "вандализм" и добавил, что монумент уже очищен от краски.
Напомним, в октябре 2016 года в захваченном Россией Крыму — в городском саду Судака — неизвестные разрушили памятник Владимиру Ленину. Узнать больше об инциденте можно здесь.