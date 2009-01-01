"Палач". В Питере неизвестный облил памятник Ленину красной краской

Инцидент случился Красносельском районе города.

Памятник Владимиру Ленину, иллюстрация Reuters

В российском Санкт-Петербурге неизвестный облил памятник революционеру, советскому политическому и государственному деятелюкрасной краской и написал на груди монумента "палач".

Об этом пишет "Интерфаксу", ссылаясь на данные информированного источника.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области сообщили агентству, что разыскивают подозреваемого.

"… в городе Красное Село (Красносельский район Петербурга — Ред.) в парке неизвестный мужчина... облил красной краской памятник Ленину, написал на груди памятника "палач", а также развесил на деревьях листовки с цитатами из текстов Ленина", — сказал собеседник и добавил, что полиция начала уголовное дело по статье "вандализм" и добавил, что монумент уже очищен от краски.

Напомним, в октябре 2016 года в захваченном Россией Крыму — в городском саду Судака — неизвестные разрушили памятник Владимиру Ленину. Узнать больше об инциденте можно здесь.