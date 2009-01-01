"Панамский скандал": прокуратура прекратила расследование дела об афшорах

Окончательное решение должен принять Верховный суд.

Прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамське досье" — подборке документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы Mossack Fonseca, которая раскрывала причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.

Об этом со ссылкой на заявление представителей Панамской генпрокуратуры сообщает "Интерфакс".

Основанием для приостановления расследования стал вопрос о законности этих действий. Окончательное решение должен принять Верховный суд.

Напомним, в 2016 году десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликует интерактивную базу данных с информацией из "панамского архива" о 200 тысячах офшорных компаний.

3 апреля в "Панамском архиве" были опубликованы расследования об офшорах более 100 известных мировых лидеров.

Обозреватель Олег Пономарь объяснил, зачем западные СМИ опубликовали компромат на российского президента Владимира Путина и его офшорные два миллиарда и в связи с этим нужно понимать две простые вещи.

Также в обнародованных документах также оказалась оффшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост Президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко.

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