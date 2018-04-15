Папа Римский дал совет мировым лидерам в связи с событиями в Сирии

Понтифик огласил свой призыв перед паломниками на площади святого Петра в Ватикане.

Папа Римский призывает к миру в Сирии Reuters

Папа Римский Франциск во время выступления в Ватикане сказал, что лидеры крупнейших государств должны скоординировать совместные действия для привлечения справедливости и мира в мире.

"Я серьезно обеспокоен нынешней ситуацией в мире, где, несмотря на средства, доступные международному сообществу, трудно согласовать совместные действия в пользу мира в Сирии и в других регионах мира. В то время, как неустанно молюсь за мир и призываю всех людей доброй воли и в дальнейшем делать так же, снова обращаюсь ко всем политическим лидерам, чтобы победили справедливость и мир", - цитирует речь понтифика Радио Ватикана.

В сообщении отмечается, что Папа Римский пытается привлечь внимание мирового сообщества к проблемам в Сирии, настаивая на урегулировании конфликта.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.