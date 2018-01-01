Папа Римский наказал девятерых украинских монахов за экзорцизм

Понтифик в полном объеме утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка).

Папа Римский Франциск фото: EPA/UPG вынес решение о лишении монашеского сана отца Планчака и еще восьми монахов из Тернопольской области.

Соответствующее сообщение было опубликовано в среду,21 марта на официальном интернет-портале Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) об лишении монашеского сана девяти монахов. Эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области. Теперь они незаконно находятся в селе Посеч Ивано-Франковской области. Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из составленных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами", - говорится в тексте.

Также в УГКЦ сообщается, что отцы Планчак и Костевский лишены права на священнодействие, осуществление других богослужений в храме либо вне него, в том числе и на совершение любых публичных молебнов за больных, экзорцизм и подобные практики.

Данное решение Папы Римского Франциска является окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, ранее понтифик резко высказался о проституции.