Папа Римский сделал заявление по Донбассу и призвал всех верующих не убивать "во имя Бога"

Франциск назвал терроризм "смертоносным безумием, которое злоупотребляет именем Бога ради господства и власти".

Папа Римский Франциск Reuters Папа Римский Франциск призвал религиозных лидеров по всему миру предостеречь верующих от убиств "во имя Бога" и пожелал как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Он подчеркнул, что сожалеет, что религию до сих пор кое-где используют как повод для насилия, сообщает "Радио Свобода".

Глава Католической церкви раскритиковал "терроризм, вдохновленный фундаментализмом", и назвал его "смертоносным безумием, которое злоупотребляет именем Бога ради господства и власти".

Папа Римский также призвал руководство государств делать больше для того, чтобы противодействовать бедности, которая, по словам понтифика, становится для фундаментализма благоприятной почвой.

Также одним из пожеланий Папы Франциска, во время традиционной в начале года встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле, было как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"Также и в Европе, где хватает напряжения, готовность к диалогу составляет единственный путь для гарантирования безопасности и развития континента. С симпатией воспринимаю инициативы, направленные на пользу объединения Кипра, ведь именно сегодня заново начинаются переговоры, в то же время желаю, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был сделан быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", — сказал он.

Во время аудиенции, которая состоялась сегодня, 9 января 2017 г., Глава Католической Церкви, в контексте 100-летия окончания Первой мировой войны, делился мыслями о мире и безопасности, подчеркивая, что "в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены", считает важным обратиться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути.

Ранее Франциск заявлял, что сейчас в мире идет война интересов, за деньги, за природные ресурсы, за господство над народами.