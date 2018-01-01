Папа Римский в Пасхальной речи пожелал мира Украине

Понтифик, по традиции, выступал с балкона собора Святого Петра в Ватикане.

Папа Римский Франциск nowayo bloggers по время Пасхального богослужения обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi" (с лат. - "Городу и Миру").

По старинной традициии, понтифик выступал с балкона собора Святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю праздника.

"Мы, христиане, верим, что Воскресение Христа — это настоящая надежда мира, та, что не подведет. Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чье население истощено войной, которой не видно конца.

Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население", — сказал папа Франциск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что понтифик желает изменить молитву "Отче наш".