Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Украины

Понтифик в Ватикане озвучил перед мирянами свое традиционное послание Urbi et Orbi (с лат. -"Городу и миру").

Папа Римский Франциск во время выступления Reuters India

Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании к мирянам Urbi et Orbi (с лат. -"Городу и миру") призвал международное сообщество к братству и солидарности и поведал о том, что молится за наступление скорого мира на Донбассе.

Такое сообщение в понедельник, 25 декабря, опубликовал портал "DW".

"Папа Римский призвал международное сообщество к братству и солидарности на фоне многочисленных конфликтов на планете, чтобы мир был более человечным и благоприятным для детей этого и будущих поколений", - говорится в тексте.

Папа Римский упомянул "детей и их семьи, которые страдают от насилия из-за конфликта в Украине". Понтифик также рассказал, что молится за скорый мир на Донбассе.

Также Франциск вспомнил ряд недавних международных и внутренних конфликтов. В частности, он призвал к миру в Иерусалиме ради "мирного сосуществования двух государств с согласованными и международно признанными границами".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский может изменить молитву "Отче Наш".