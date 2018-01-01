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Парад Победы в Москве, опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:50
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1 / 7 Парад Победы в Москве (Reuters)

В торжествах принимают участие представители различных родов войск. 

В среду, 9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве проходит военный парад.

В торжествах принимают участие представители различных родов войск. Как обычно на трибуне Мавзолея находятся представители российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что в параде кроме сухопутных частей поучаствует российская авиация. Было анонсировано, что в параде в этом году полетят 73 единицы воздушной техники (по количеству лет с момента капитуляции Германии во Второй мировой).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по-новому отмечают 9 мая.

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