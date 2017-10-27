Парламент Каталонии поддержал резолюцию о независимости от Испании

Резолюцию поддержали 72 каталонских депутата.
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на El Pais.
Отмечается, что резолюцию поддержали 72 депутата, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.
Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов — это было требование Мадрида.
В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.
Напомним, 21 октября правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции о временном упразднении автономии региона, роспуск региональной администрации и парламента в связи с референдумом Каталонии о независимости.