Пармезан оказался сильнее. Журналист рассказал, как россияне меняют "колорадки" на сыр

Русские, которые "едут в Финляндию за хамончиком и за лососем на машинах, не бьются с погранцами за "колорадку".

Все русское вызывает у жителей Украины отторжение и омерзение, это касается и "колорадской", так называемой георгиевской, ленточки, которую Рада запретила законодательно . Но сами россияне тоже не будут защищать эту ленточку направляясь в Финляндию за хамончиком.

Такое мнение высказал публицист Александр Невзоров о запрете в Украине георгиевских лент и соцсетей на "Эхе Москвы".

"У украинцев хватит покрышек…, если действительно их интересы будут каким-то образом ущемлены. Они (украинцы — ред.) научились разговаривать с властью. Вот то самое, чего не хватает России, где власть сакральна, неприкосновенна, и невозможно корректировать ее действия. То, от чего Россия страдает в течение нескольких сотен лет. Мы обязаны здесь понимать украинцев, что, вероятно, сейчас все русское вызывает у них отторжение и омерзение, это касается, кстати говоря, и "колорадской", так называемой георгиевской, ленточки, которую тоже, если не ошибаюсь, запретили законодательно", — говорит он.

Он рассказал о том, что те русские, которые "едут в Финляндию за хамончиком, пармезанчиком и за более-менее приличным лососем на машинах, не вступают "в неравный бой" с пограничниками за то, чтобы ленточка оставалась на их авто, а послушно ее снимают при пересечении границы.

"… русские были остановлены финскими пограничниками, которые просили их немедленно ленточки с антенн, зеркал, фаркопов и так далее снимать. И ни один из русских патриотов, направлявшихся за хамончиком и пармезанчиком, не вступил в неравный бой с финскими погранцами — пармезан оказался сильнее, все покорно снимали ленточки и ехали, как они выражаются поэтически, "в чухляшку отовариваться". Никому в голову даже не пришло за это побиться.

При том, что мы видим, что это те люди, которые вроде бы выросли в обстановке этого жуткого ханжества, в обстановке жуткого культа, который лезет из всех щелей. Я вот в Интернете почитал, там какое-то страшное возмущение, там нормальный житель Коми, у которого от прадеда остались ордена Второй мировой войны, этот житель Коми предлагает эти ордена поменять на 6-й iPhone с кем-нибудь. Меня удивило, почему, кстати говоря, он хочет 6-й iPhone — там 8 орденов, он бы вполне мог получить и следующую модель. Вот я все свои ордена приднестровские, правда, поменял не на iPhone, а на два классных трилобита, но вообще этот культ каких-то наград и попытка окружать их таким мистическим ореолом неприкосновенности, как видите, существует, но и, вместе с тем, мы видим, что она не работает", — сказал Невзоров.

Коментируя реплику ведущего, что русские после возвращения с Финляндии с хамончиком могли "колорадку" и назад повесить, Невзоров сказал: "Да, ленточку потом они привязывали обратно, если не забывали об этом".

Напомним, Петр Порошенко ранее заявил, что украинцы смогут прожить без "колорадок" и подконтрольных ФСБ российских соцсетей.

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фото: sputnik.by