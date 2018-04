ПАСЕ официально признала контроль России над оккупированными районами Донбасса: что это значит

Правка принята по настоянию украинской делегации.

У оккупированных районов Донбасса теперь новый статус. Facebook.com

ПАСЕ официально закрепила за временно оккупированными районами Донбасса статус "territories under effective control by the Russian Federation" (территории под фактическим контролем Российской Федерации).

Ранее эти территории имели статус "non-government controlled territories" (не контролируемые государством территории), сообщает сооснователь Украинского института будущего, политтехнолог, директор компании BertaCommunications Тарас Березовец в своем Facebook.

"Правка принята по настоянию украинской делегации", – уточнил он.

Скриншот с facebook.com/taras.berezovets

"Действительно, только что ПАСЕ поддержала правку от украинской делегации о том, чтобы изменить слова при описании ситуации на неконтролируемой и оккупированной территории Донбасса, вместо слова "неконтролируемые правительством территории" изменить на слова "временно оккупированные территории с российской оккупационной администрацией". Это чрезвычайно важное для Украины решение. В восприятии европейцев в перспективе нашего обжалования действий России в ЕСПЧ, который является такой же составляющей Совета Европы, это чрезвычайно важно. Это дает еще один инструмент украинскому дипломатическому фронту для отстаивания интересов Украины", – рассказал телеканалу "112 Украина" нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

Ранее ПАСЕ отказалось включить в повестку обсуждение итогов выборов президента РФ в Крыму. В аппарате Ассамблеи указали, что "по этому вопросу ничего".

Напомним, нардеп рассказала о поведении россиян в ПАСЕ: хамство, вранье, желание "заехать по лицу". Сотник отметила, что в ПАСЕ россияне очень часто ведут себя по-хамски, будто они хозяева положения.

