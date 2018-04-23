ПАСЕ отказалось включить в повестку обсуждение итогов выборов президента РФ в Крыму

Окончательную повестку утвердят на открытии весенней сессии ПАСЕ.

Вопрос о выборах президента РФ в Крыму не обсуждался.

Уставной орган Парламентской ассамблеи Совета Европы не включил в повестку для работы весенней сессии ПАСЕ предложение украинской делегации по обсуждению итогов выборов президента РФ в Крыму.

Напомним, 22 марта, Верховная Рада признала противоправным голосование за президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма.

В аппарате Ассамблеи указали, что "по этому вопросу ничего", пишут РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. Также источник указал, что "этот вопрос не обсуждался".

Напомним, ранее стало известно, что делегация Украины в ПАСЕ предложила вынести на обсуждение апрельской сессии Ассамблеи вопрос проведения выборов президента РФ в Крыму, предложив признать их "незаконными".

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