Сегодня, 13:08 RSS

ПАСЕ отказалось включить в повестку обсуждение итогов выборов президента РФ в Крыму

Сегодня, 12:11

Окончательную повестку утвердят на открытии весенней сессии ПАСЕ. 

ПАСЕ
Вопрос о выборах президента РФ в Крыму не обсуждался.
Уставной орган Парламентской ассамблеи Совета Европы не включил в повестку для работы весенней сессии ПАСЕ предложение украинской делегации по обсуждению итогов выборов президента РФ в Крыму. 

Напомним, 22 марта, Верховная Рада признала противоправным голосование за президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма.

В аппарате Ассамблеи указали, что "по этому вопросу ничего", пишут РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.  Также источник указал, что "этот вопрос не обсуждался".

Напомним, ранее стало известно, что делегация Украины в ПАСЕ предложила вынести на обсуждение апрельской сессии Ассамблеи вопрос проведения выборов президента РФ в Крыму, предложив признать их "незаконными".

Читайте также 

Эксперт рассказал, сколько украинского газа Россия украла после захвата Крыма
Теги:  
ПАСЕ, выборы в Крыму, Совет Европы, Крым
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...