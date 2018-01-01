Сегодня, 15:15 RSS

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным с требованиями к России

Сегодня, 13:59

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала РФ воздержаться от принудительного кормления Сенцова.

ПАСЕ
ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой призвала Россию освободить украинских политзаключенных forbes.ua
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию по украинским политзаключенным, в которой призывают власти Российской Федерации без промедления освободить всех граждан Украины, лишенных свободы в захваченном Крыму и на территории РФ по политически мотивированным обвинениям.

Документ поддержали 77 парламентариев, а 15 — воздержались, пишет УНИАН.

В резолюции также высказывается призыв воздержаться от принудительного кормления незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей", — отметило агентство.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием "незамедлительно и безоговорочно" освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
ПАСЕ, Россия, Олег Сенцов, резолюция, политзаключенные
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности