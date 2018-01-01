Пашинян грозится заблокировать аэропорт и дороги Еревана

Революционер обратился с призывом к протестующим.

Никола Пашинян призвал к акции гражданского неповиновения Reuters

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана в связи с тем, что парламент Армении не проголосовал за избрание его премьер-министром страны

"Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения", - цитируют его Новости Армении.

Заявление Пашинян сделал перед протестующими, которые ждали его на улице во время процедуры голосования в Национальном собрании Армении. Он призывает людей к общей забастовке во всех сферах и советует сотрудникам правоохранительных органов присоединиться к неповиновению.

Напомним, предыдущий премьер от правящей Республиканской партии Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля - после массовых акций протеста, которые возглавив Никола Пашинян.

Как известно, сотни людей собрались утром во вторник, 1 мая, на площади Республики в центре Еревана - там, где будет организована прямая трансляция выборов премьер-министра Армении. Пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства.

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