Патриарх Кирилл прогнал певшего "Мурку" священника

"Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея", — сообщил сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков на странице в Facebook.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором российский священник танцует и поет известную "блатную" песню "Мурка". Воровской хит священнослужитель исполнил во время застолья, на котором присутствовали другие священнослужители.