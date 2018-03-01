Пелевин спрогнозировал, чем закончится конфликт между Украиной и Россией

Третья мировая война уже началась, полагает писатель.

Виктор Пелевин сказал, что, по возможности, не вмешивается в политику Facebook.com

Российский писатель Виктор Пелевин считает, что конфликт между Украиной и РФ закончится примирением стран, но это случится не скоро.

Третья мировая война уже началась в Сирии, рассказал литератор в интервью "Аргументам Недели".

"Помиримся, но не скоро", — ответил он на вопрос, чем закончится российско-украинский конфликт и добавил, что, по возможности, не вмешивается в политику.

Напомним, в июне 2017 года Виктор Пелевин через своего представителя сообщил, что досрочно отказывается от российской литературной премии "Большая Книга" из-за того, что с ним в одном списке номинантов находились писатели, которые поддержали агрессию РФ против Украины.