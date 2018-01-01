Пентагон и российский эксперт о ликвидации наемников "Вагнера" в Сирии: сделали их как детей

В Пентагоне сказали, что российская сторона была оповещена, когда начался обстрел в Сирии. В ответ услышали, что там не было россиян.

Наемники Вагнера, иллюстрация. фото: РБК

В Пентагоне прокомментировали удар по российским наемникам "Вагнера" в Сирии . Между тем, российский эксперт считает, что молчание журналистов РФ о гибели наемников объясняется распространенными мифами о том, что якобы никто не имеет военного превосходства над Россией.

Как заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, американские войска оповестили российскую сторону во время удара у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которого погибли наемники российской частной военной компании "Вагнер", пишет ТАСС.

"Россияне сказали нам, что с самого начала их сил там не было. Я думаю, что так и есть, но у нас нет полной ясности по поводу того, что делают там силы режима. Но, по крайней мере, сейчас там спокойно", — сказал он.

Мэттис добавил, что линии связи, призванные не допустить различных инцидентов между российскими и американскими вооруженными силами в Сирии, "постоянно применяются".

"Мы информируем друг друга. Россияне заявили, что ничего не знали, когда мы позвонили им по поводу тех сил, которые пересекли (разграничительную линию. - Ред.) и приблизились", — отметил министр обороны США.

"Они (российская сторона. — ред.) были оповещены, когда начался обстрел. Тогда нам сообщили, что там не было россиян. И, как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян. Вы видели, что проправительственные силы, по какой-то причине, по всей видимости, не проинформировав россиян, без координации с кем-либо перешли реку и напали на нас", — подчеркнул Мэттис.

Между тем, известный российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич на своей странице в Facebook обратил внимание на молчание российских СМИ об уничтожении российских наемников из частной военной компании "Вагнер" в Сирии.

"Наши официальные СМИ любят рассказывать патриотическую чушь о том, как "команда американского эсминца наложила в подгузники от одного вида пролетевшего рядом Су-24", или как "американский патрульный "Орион" испугался нашего Су-27", как "летчик американского истребителя в панике сбежал от нашего Су-27" и т.д. и т.п. Но в реальности все наоборот — вот как американцы два дня назад уничтожили в Сирии, по разным оценкам, от 215 до 644 российских наемников из нелегальной "ВЧК Вагнера" с их вооружением и тяжелой техникой, включая все танки. Сделали их как детей, даже не вступая в соприкосновение и не потеряв ни одного своего человека или единицу техники", — пишет он.

По словам Лукашевича, молчание российских журналистов о гибели наемников объясняется распространенными мифами о том, что якобы никто не имеет военного превосходства над Россией, что россияне "своих не бросают", о выводе войск РФ из Сирии и о том, что Россия не участвует в наземной операции и об отсутствии наемников в РФ.

"Послушайте эти переговоры и проститесь еще с одним мифом российской пропаганды — что мы боремся в Сирии с международным терроризмом. На самом деле эти наемные "герои" на танках поехали "отжимать завод" и "получили 3.14зды" — очень емкое определение из первых уст того, что мы делаем в Сирии", — пишет Лукашевич.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.