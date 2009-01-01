Пентагон может перебросить в Сирию еще тысячу американских солдат

Сейчас в Сирии находятся 500 бойцов американских спецподразделений.

Солдаты США в Сирии, иллюстрация. topnews.ru

Пентагон может направить на север Сирии еще до тысячи военнослужащих в ходе подготовки сил международной коалиции к штурму Ракки — де-факто "столицы" террористической сети Исламское государство в стране.

Об этом со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне пишет газета The Washington Post, сообщает ТАСС.

Если министр обороны США Джеймс Мэттис и затем американский президент Дональд Трамп одобрят план военного руководства, контингент войск США в Сирии будет фактически удвоен, а это, в свою очередь увеличит вероятность прямого задействования американских солдат в штурме Ракки.

Сейчас в Сирии находится 500 бойцов Сил спецопераций США — около 250 рейнджеров и 200 морпехов.

По данным издания, в случае одобрения плана военные будут набраны из личного состава 24-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты и 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Белый дом вскоре может снять ограничения на число американских войск на Ближнем Востоке, установленные администрацией Барака Обамы. Согласно закону, в Ираке и Сирии могут находиться не более 5000 и 500 военных США соответственно.

Напомним, 17 октября 2016 года началась операция армии Ирака и коалиции по освобождению иракской "столицы ИГ" Мосула. На 24 января 2017 года войска взяли под полный контроль восточную часть города.