Пентагон может перебросить в Сирию еще тысячу американских солдат

Сейчас в Сирии находятся 500 бойцов американских спецподразделений.
Об этом со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне пишет газета The Washington Post, сообщает ТАСС.
Если министр обороны США Джеймс Мэттис и затем американский президент Дональд Трамп одобрят план военного руководства, контингент войск США в Сирии будет фактически удвоен, а это, в свою очередь увеличит вероятность прямого задействования американских солдат в штурме Ракки.
Сейчас в Сирии находится 500 бойцов Сил спецопераций США — около 250 рейнджеров и 200 морпехов.
По данным издания, в случае одобрения плана военные будут набраны из личного состава 24-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты и 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Белый дом вскоре может снять ограничения на число американских войск на Ближнем Востоке, установленные администрацией Барака Обамы. Согласно закону, в Ираке и Сирии могут находиться не более 5000 и 500 военных США соответственно.
Напомним, 17 октября 2016 года началась операция армии Ирака и коалиции по освобождению иракской "столицы ИГ" Мосула. На 24 января 2017 года войска взяли под полный контроль восточную часть города.