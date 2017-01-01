Пентагон намерен расширить список ситуаций для применения ядерного оружия

Ранее "красную кнопку" разрешено было использовать в исключительных случаях

Пентагон подготовил документ, который позволит американским президентам использовать ядерное оружие при вероятной кибератаке.

Сотрудники оборонного ведомства США убеждены, что разрушительные атаки на энергосистемы или коммуникационную связь страны несут особую угрозу, сообщает The New York Post со ссылкой на отчет Пентагона.

Новый документ под названием "Обзор ядерной позиции", который оборонное ведомство уже направило на согласование в Белый Дом, определит ядерное будущее США. Публикация финального отчета запланирована на ближайшие несколько недель.

Напомним, ранее в США заявили о разработке новой ядерной боеголовки для ракет Trident с низким уровнем урона.