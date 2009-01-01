Пентагон обвинил Россию в разработке оружия против спутников

Хайтен заявил, что лучший способ остановить войну — это быть готовыми к войне.

Об этом заявил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона, пишет УНИАН.

"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе, и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", — сказал он.

Главными противниками Хайтен считает Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.

По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников".

Применение такого оружия, отметил он, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

"Не в столь отдаленном будущем они смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну — это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", — добавил Хайтен.

Ранее в Пентагоне заявляли, что Россия и Китай развивают возможности, позволяющие атаковать Штаты в космосе.

фото: warfiles.ru