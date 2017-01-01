Пентагон опубликовал новую Стратегию обороны США: главные тезисы об Украине и России

Украина остается в фокусе внимания США как одно из мест столкновения с "ревизионистскими" устремлениями России.

Пентагон опубликовал главные тезисы стратегии обороны Соединенных Штатов Амерки . Полный текст документа засекречен.

Неполная версия документа занимает 14 страниц и называет приоритеты в защите страны, а также главные угрозы ее безопасности.

Украина в этой Стратегии упоминается лишь один раз,

Россия же неоднократно прописана как одна из основных угроз США наряду с Китаем – из-за стремления обеих стран доминировать на мировой арене и в соседних государствах, а также провести ревизию основ мирового порядка, пишет "Страна".

Предлагаем вашему вниманию цитаты из документа, где есть упоминания о России и Украине.

Китай и Россия

В документе главными угрозами для США называются Россия и Китай.

"Китай является стратегическим конкурентом, использующим хищную экономику, чтобы запугать своих соседей во время милитаризации Южно-Китайского моря.

Россия нарушила границы соседних государств и стремится к праву вето на экономические, дипломатические и оборонные решения своих соседей".

"Центральным вызовом процветанию и безопасности США является возрождение долгосрочного стратегического соревнования между сторонами, которые Стратегия национальной безопасности классифицирует как ревизионистские державы.

Становится все более очевидным, что Китай и Россия хотят сформировать мир, соответствующий их авторитарной модели — получение права вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран".

Далее в Стратегии объясняется, чем именно, с точки зрения американцев, опасна Россия. Она старается "разрушить Организацию Североатлантического договора (НАТО) и изменить структуры безопасности и экономики Европы и Ближнего Востока в свою пользу.

Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и восточной Украине вызывает беспокойство, а в сочетании с расширением и модернизацией ядерного арсенала проблема становится еще очевиднее".

В документе также говорится, что соперничество России и Китая угрожает сложившему мировому порядку.

"Еще одно стратегическое изменение — это устойчивый, но ослабевающий мировой порядок после Второй мировой войны. В течение десятилетий после поражения фашизма во Второй мировой войне, США и их союзники и партнеры создали свободный и открытый мировой порядок, чтобы лучше защитить свою свободу и людей от агрессии и принуждения.

Хотя эта система развивалась с момента окончания "холодной войны", наша сеть альянсов и партнерств остается основой глобальной безопасности. Китай и Россия сейчас подрывают международный порядок изнутри системы, используя свои преимущества, одновременно нарушая его принципы и "дорожные правила".

"Долгосрочное стратегическое соревнование между Китаем и Россией является главным приоритетом Департамента, и требует увеличенных и устойчивых инвестиций из-за масштабов угрозы, которые они представляют для безопасности и процветания США сегодня, и потенциала для увеличения этих угроз в будущем", — говорится в документе.

НАТО

В Стратегии говориться о необходимости укрепления НАТО.

"Сильная и свободная Европа, связанная общими принципами демократия, национальный суверенитет и приверженность статье 5 Североатлантического договора имеют жизненно важное значение для нашей безопасности. Альянс будет сдерживать российский авантюризм, побеждать террористов, которые стремятся убить невинных людей, и заниматься очагами нестабильности на периферии НАТО", —отмечается в документе.

Помимо общих слов, предлагается три конкретных шага для противостояния перечисленным выше угрозам. Это развитие армии, укрепление международных союзов и "чистка" Пентагона от бюрократического аппарата.

В понятие "развитие армии" входит, прежде всего, модернизация вооружения — а именно ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки).

А среди главных направлений, по которым нужно цементировать союзы, названы Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и НАТО.

Украина

Также в документе идет речь и об Украине.

1. Упор, который делается в стратегии на укреплении НАТО, фактически дезавуирует ранее звучавшие опасения, что из-за новой политики Трампа американцы откажутся от поддержки своих европейских союзников. Из-за чего альянс может просто рассыпаться.

Как видим, в планы США такой сценарий совершенно не входит. Наоборот — альянс, как видят за океаном, должен укрепляться и дальше. Причем, в первую очередь, для противостояния России.

Другой вопрос — насколько европейские союзники будут готовы и дальше плотно привязывать себя к военной стратегии Вашингтона, с которой они в последнее время все больше расходятся.

2. Сказанное выше, с одной стороны, может вселить надежду сторонникам вступления в НАТО Украины. Ведь в рамках этой стратегии, получить в качестве еще одного из членов государство, от границ которого до Москвы менее 500 километров по суше — мечта любого стратега.

С другой стороны, в той версии документа, которая опубликована — нет ни слова о расширении НАТО или о новых стратегических союзах, оформленных документально.

А значит Украина может остаться государством, которое поддерживают в противостоянии с Россией, но не дают никаких четко зафиксированных обязательств.

3. При этом, Украина все-таки остается в фокусе внимания США как одно из мест столкновения с "ревизионистскими" устремлениями России.

Об этом говорит неоднократное повторение тезиса о желании РФ иметь право "вето" на сопредельных ей территориях, чего, как следует из документа, Вашингтон не хочет допустить.

Ранее сообщалось, что Пентагон проверит соседние с Россией страны на подготовку к войне.