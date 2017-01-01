Пентагон проверит соседние с Россией страны на подготовку к войне - СМИ

Непосредственную работу будут осуществлять специалисты оборонного логистического агентства.

Пентагон (Минобороны США) Reuters

Специалисты оборонного логистического агентства, входящего в состав Минобороны США , планируют изучить инфраструктуру Беларуси, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши на предмет подготовки к условиям войны.

Такую информацию обнародовал портал RT, со ссылкой на документы. В них сообщается, что данное исследование необходимо Пентагону для того, чтобы понимать все логистические сети и цепочки поставок различных товаров в вышеуказанных пяти странах и для подготовки американской промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

В конечных отчетах должна содержаться информация о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Кроме того, Пентагон также интересуют сведения о строительных материалах и технике, местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобороны США готовятся отразить самую масштабную кибератаку.