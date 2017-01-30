Пентагон решил оценить шансы руководства России и Китая пережить ядерный удар — западные СМИ

Исследование призвано выяснить "способность руководства России и Китая выжить и контролировать госфункции" при ядерном взрыве.

Американские спецслужбы начали разработку новой программы, в которой намерены оценить шансы руководства России и Китая выжить при ядерном ударе.

Об этом говорится в докладе, который готовят спец Разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона, пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

В сообщении говорится, что разработать новые критерии оценок выживаемости — поручили военным члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий еще при президентстве Барака Обамы.

Исследование призвано выяснить "способность руководства России и Китая выжить, управлять и контролировать государственные функции" при ядерном взрыве.

Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством. Разработчики документа должны будут детально расписать меры по обеспечению безопасности, которые могут быть предприняты руководством РФ и Китая.

Кроме этого, должны быть собраны, описаны и проанализированы сведения о местоположении надземных и подземных объектов, предназначенных для политической и военной координации в случае ядерного нападения.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп анонсировал, что подпишет указ "о начале великой перестройки американских вооруженных сил, разработке новых самолетов, новых судов, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в униформе".

Еще до своей инаугурации Трамп заявил, что можно рассмотреть вариант снятия санкций с России в обмен на значительное сокращение ядерных арсеналов.

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