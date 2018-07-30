Пентагон создаст искусственный интеллект за $ 900 млн

Технология поможет военным в работе с большими объемами данных, связанных с вопросами безопасности

Технология должна помочь в решении повседневных задач и увеличить эффективность вооруженных сил, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американской консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана.

Кроме того, ИИ поможет США эффективнее конкурировать с Китаем и Россией.

Представитель Booz Allen Hamilton отметил, что искусственный интеллект поможет военным в работе с большими объемами данных, связанных с вопросами безопасности. Технология, к примеру, поможет быстрее просматривать видеозаписи с беспилотников и камер наблюдения, идентифицировать объекты на записи - то, на что военные тратят значительную часть своего времени.

В компании отмечают, что основная цель создания ИИ не в том, чтобы заменить им военных, а чтобы упростить их работу.

Ранее разработкой искусственного интеллекта для Пентагона занималась компания Google. Однако после того как ряд сотрудников заявили об отставке, а тысячи других подписали петицию против участия в проекте Минобороны США, известного как Maven, компания отказалась продлить контракт.

По данным "Би-би-си", на Project Maven Google планировал заработать около 15 млн долларов за первые 18 месяцев с перспективой значительного роста доходов. Этот проект предполагал разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов.