"Переговоров об освобождении нет". В Сирии боевики ИГИЛ казнили пленного россиянина

Котляров рассказал, что узнал о казни Заболотного из достоверных и проверенных источников.

Казненный Роман Заболотный (справа) и Григорий Цуркану Скриншот

Об этом сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров, пишет "Новая газета".

Котляров расскащал, что узнал о казни Заболотного "из достоверных и проверенных на сегодняшний день источников". По словам депутата, источники не имеют отношения к Минобороны.

"Пока данные только по Заболотному. Он из донских казаков и информация пришла сюда", — ответил Котляров на вопрос, известна ли судьба второго пленного Григория Цуркану.

"Там сейчас идут боевые действия. Переговоров (об освобождении, — ред.), по моим сведениям, там нет никаких", — добавил Котляров.

Напомним, ранее стали известны подробности о пленных солдатах РФ в Сирии.