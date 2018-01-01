"Переходим на казарменный тип". В РФ экс-тюремщик возглавил колледж и запретил компьютеры: видео

До назначения директором колледжа Василий Завьялов работал в Федеральной службе исполнения наказаний.

В РФ из общежития колледжа попытались сделать подобие тюрьмы Обозреватель

Студенты Индустриального института в российский Ухте выложили в Сеть видео обращение нового директора Василия Завьялова, который заявил, что общежития вуза будут переоборудованы в казармы, а все электроприборы, в том числе и компьютеры, будут запрещены.

При этом до назначения директором Завьялов работал в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, а "общение" директора со студентами начинается с построения.

"Встань как следует", — обращается директор вуза к парню. "Вынь руки из карманов", — приказывает он другому.

Далее Завьялов отмечает, что получил приказ о создании в институте инженерно-кадетского батальона. "Разгильдяев принимать не будем", — подчеркивает он.

После этого директор объявляет, что в общежитиях отныне устанавливаются новые правила: из комнат вынесут всю мебель — кроме кроватей и стульев. А также уберут все электробытовые приборы — чайники, холодильники и компьютеры. Один из учащихся спрашивает, как студентам без стола и техники писать дипломы. "Молча, скрипя ушами", — ответил ему педагог.

"Никаких компьютеров не будет у вас, потому что вы не учитесь. Вы баб голых рассматриваете, играете до двух часов ночи, а потом отдыхаете", — пояснил свое решение Завьялов.

Руководитель вуза заявляет, что в ближайшее время все двери в комнатах будут сняты. Мы переходим на казарменный тип общежития, жить будете по блокам, объявляет он. Один из студентов пытается возразить, что не желает быть кадетом и жить по строгому режиму, так как поступал на специальность лесопереработка. В ответ на это директор требует для начала представиться и напоминает собравшимся, что когда-то работал в тюрьме.

Директор Индустриального института: "Когда я был замом по режиму, у меня полторы тысячи вот так стояло в строю осужденных, и не один рот не открывал. Им было сказано: рот открывать только тогда когда кушаете. Вы сначала представляетесь, а потом задаете вопрос. Фамилия, группа. Вот, хочу дальше сказать — какая статья, конец и начало срока, но этого не говорю".

Напоним, в России разгорелся скандал вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли смелый клип-пародию на песню "Satisfaction". На видео молодые люди в трусах и фуражках эротично танцуют под композицию, это вызвало гнев руководства института, оно пригрозило студентам "самыми серьезными выводами".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram