Перформанс от президента Чехии: Земан публично сжег красные трусы

Глава государства решил ответить своим критикам.

Земан на брифинге сжег красные трусы Фото: Idnes

Президент Чехии Милош Земан в ответ на критику сжег красные трусы, которые над его резиденцией в 2015 году вывесила чешская арт-группа Ztohoven, заменив президентский штандарт.

Как пишет Idnes, администрация главы государства приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону.

В ходе мероприятия Земан сказал, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".

Напомним, в сентябре 2015 активисты из Ztohoven объяснили, что вывесили красное нижнее белье на флагштоке президентской резиденции после визита главы государства в Китай. Поступок они объяснили тем, что Земан является "человеком, который ничего не стыдится".

Как ранее сообщалось, 12 января Милош Земан подвергся нападению полуобнаженной активистки Femen на избирательном участке в Праге.

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