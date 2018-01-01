Перформанс от президента Чехии: Земан публично сжег красные трусы

Глава государства решил ответить своим критикам.
Как пишет Idnes, администрация главы государства приобрела трусы в Комитете по управлению госимуществом за одну крону.
В ходе мероприятия Земан сказал, что политику следует проводить "на основании обмена мыслей, а не нижнего белья" и подчеркнул, что "время нижнего белья в политике закончилось".
Напомним, в сентябре 2015 активисты из Ztohoven объяснили, что вывесили красное нижнее белье на флагштоке президентской резиденции после визита главы государства в Китай. Поступок они объяснили тем, что Земан является "человеком, который ничего не стыдится".
Как ранее сообщалось, 12 января Милош Земан подвергся нападению полуобнаженной активистки Femen на избирательном участке в Праге.
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