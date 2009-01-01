Первая леди Зимбабве избила фотомодель электропроводом

В результате избиения кожа на голове девушки оказалась рассечена в трех местах.

Грейс Мугабе Reuters

Зимбабве Роберта Мугабе может попасть под суд избиение фотомодели в ЮАР.

Об это сообщает The Sun.

52-летняя Грейс Мугабе предположительно нанесла Габриэле Энгелс несколько ударов по голове электропроводом после того, как обнаружила девушку в отеле на вечеринке в компании своих сыновей.

Как сообщила сама 20-летняя Энгелс в своем Twitter, в момент нападения, которое произошло в одном из отелей Йоханнесбурга, рядом находились около десятка телохранителей Грейс Мугабе. Никто из них не вмешался в происходящее.

#Zim 1st lady Grace Mugabe assaulted Gabriella Engels (friends w Mugabe's sons) at Capital Hotel, Sandton 9pm 13 August #SandtonAssault pic.twitter.com/k6jBpVWZiu — Povo News (@povonewsafrica) 14 серпня 2017 р.

В результате избиения кожа на голове девушки оказалась рассечена в трех местах. Энгелс планирует обратиться в полицию с жалобой по поводу случившегося.

Сыновья Роберта Мугабе, 25-летний Роберт-младший и 21-летний Чатунга, ранее проживали в Дубаи в семейном особняке, однако были вынуждены покинуть ОАЭ в результате проблем с алкоголем и наркотиками. В настоящий момент оба учатся в Йоханнесбурге, продолжая вести и там жизнь "золотой молодежи".

Представители Грэйс Мугабе пока никак не прокомментировали случившееся.

93-летний Мугабе является главой Зимбабве с 1987 года. Он намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2018 году президентских выборах, несмотря на ухудшающееся здоровье и просьбы сторонников скорее назначить своего преемника.

Напомним, участницы "Мисс Зимбабве" будут клясться на Библии в отсутствии обнаженных снимков.