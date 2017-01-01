"Первая жертва Третьего Рейха".Премьер Польши объяснил мотив закона "о бандеровской идеологии",видео

Глава польского правительства отметил, что его страна намерена бороться за историческую справедливость.

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша борется "с ложью в каждой форме" Фото: twitter.com/PremierRP

Канцелярия премьер-министра Польши обнародовала в Youtube обращение премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, где он на английском языке объясняет причину внесения изменений в закон об Институте национально памяти.

Обращение главы польского правительства проиллюстрировано архивными материалами и историческими справками, сообщает Польское радио.

"Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп", - говорит Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что Польша оказалась под оккупацией Германии и Советского Союза, что обернулось трагедией почти в каждой польской семье.

По словам Моравецкого, отрицание Холокоста является фальсификацией истории и ответственность лежит на виновниках преступлений, а не на их жертвах.

"Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", - безапелляционно заявил он.

Моравецкий добавил, что именно борьба за историческую справедливость является основной причиной внесения поправок в закон об Институте национальной памяти.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

В МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать. Причинами для этого может послужить, в частности, факт совместной борьбы украинцев и поляков против тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны.

Затем 31 января комиссии Сената Польши без каких-либо поправок поддержали законопроект, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.