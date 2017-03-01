Первое послание Трампа к Конгрессу: главные задачи для команды, поддержка НАТО и сильная Америка

Почти 80% американцев положительно восприняли речь президента Дональда Трампа в конгрессе.

Дональд Трамп в Конгрессе Reuters Президент США Дональд Трамп 28 февраля выступил с посланием к Конгрессу и касалось оно преимущественно внутренней политики США.

Трамп начал свое первое выступление перед конгрессом с напоминания о том, что американский народ, каким бы разделенным ни был во взглядах, остается единым в своей решимости бороться с ненавистью и злом, пишет русская служба BBC.

"Недавние нападения на еврейские центры, случаи вандализма на еврейских кладбищах и стрельба в Канзас-Сити на прошлой неделе напоминают нам, что мы можем быть страной, разделенной по вопросам политики, но мы остаемся едиными в отрицании ненависти и зла во всех их формах", — начал свою речь президент США.

По его словам, с этого момента начинается новая глава в истории США. Он ни разу прямо не упомянул Россию или Украину, но сказал, что "Америка сегодня — друг бывших врагов" и США хотят мира.

"США готовы вновь вести за собой другие страны, а друзья и враги США вскоре увидят, насколько сильна Америка. То, что мы наблюдаем сегодня, является возрождением американского духа. Наши союзники поймут, что Америка вновь готова вести (за собой другие страны – ред.). Все народы мира — друзья или враги — увидят, что Америка сильна, Америка гордится, и Америка свободна", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "великой вехой в истории мира" станет 250-летие США, которое страна отметит через девять лет.

В своей речи президент США повторил большинство своих главных тезисов, с которыми он выступал во время избирательной кампании.

Важнейшими задачами своей администрации Трамп считает обеспечение безопасности страны, борьбу с преступностью и создание новых рабочих мест.

Трамп в очередной раз заявил о строительстве стены на южной границе США, однако не упомянул о том, что за строительство стены должна будет заплатить Мексика, как он неоднократно говорил ранее.

По мнению президента, США должны изменить структуру иммиграции, ограничивая въезд неквалифицированной рабочей силы и привлекая высококвалифицированных специалистов.

При этом Дональд Трамп предложил взять за образец миграционную политику Австралии привлечения тех работников, в которых нуждается экономика.

По мнению Трампа, такая система "сэкономит нам бесчисленные доллары, поднимет зарплаты рабочих, поможет бедным семьям, включая семьи иммигрантов, подняться до среднего класса, сделать это быстро и стать по-настоящему очень счастливыми".

Президент намерен просить конгресс о поддержке его плана по инвестированию триллиона долларов в инфраструктурные проекты.

"США потратили почти шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке, а в это время инфраструктура у нас дома разрушается. За шесть триллионов мы могли бы дважды перестроить всю нашу страну, а может, и трижды. Чтобы начать общенациональную перестройку, я попрошу конгресс одобрить законопроекты по инвестированию одного триллиона долларов в инфраструктуру Соединенных Штатов. Финансироваться эти проекты будут и общественным, и частным капиталом, создавая таким образом миллионы новых рабочих мест", — пообещал Трамп.

"Этот план сводится к двум главным принципам: покупай американское и нанимай американцев", — сказал президент.

Трамп заявил, что США и дальше будут полностью поддерживать НАТО — союз, "родившийся в двух мировых войнах и победивший фашизм и коммунизм".

"Мы должны быть активными участниками мировой политики, и мы поддерживаем НАТО. Но наши партнёры должны выполнять свои финансовые обязательства. И я хочу сказать, что деньги пошли", — сообщил Трамп конгрессменам.

Трамп обещал снизить налоги для среднего класса, создать миллионы новых рабочих мест и отказаться от Obamacare, системы общего медицинского страхования, инициированной предыдущей администрацией.

Трамп считает, что реформа Обамы потерпела крах, и собирается предложить новую реформу.

"Реформа предоставит гражданам более широкий выбор, сократит издержки и улучшит качество медицинских услуг. Необходимо снизить цену на медицинскую страховку. И мы собираемся это сделать", — сказал он.

Почти 80% американцев положительно восприняли речь президента Дональда Трампа в конгрессе, свидетельствует опрос телекомпании CNN и социологической службы ORC, пишет РИА Новости.

Так, 78% заявили о хорошем отношении к словам Трампа, в том числе 57% восприняли речь "очень положительно". Опрос проводился среди тех, кто смотрел речь Трампа — телеканал предупреждает, что сторонников президента США среди них могло оказаться больше, чем противников.

Почти 70% опрошенных заявили, что речь Трампа внушила им оптимизм относительно будущего страны.

Трамп получил хорошие оценки за предложения по экономике — 72% считают, что он высказался за политику, ведущую в правильном направлении. Также 70% положительно оценили предложения по борьбе с терроризмом, 64% — предложенную налоговую реформу, 62% — предложения по иммиграции, 62% — по здравоохранению.

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