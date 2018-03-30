Первый пошел: Россия включила "ответку" на высылку своих дипломатов

Послов стран ЕС вызвали на "ковер" в российский МИД.

В ответ наРоссия 30 марта начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в "деле Скрипаля".

Российский МИД вызвал послов стран, объявивших российских дипломатов персонами нон-грата. Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах российской стороны, сообщил российский МИД.

По результатам встреч послу Нидерландов объявили о высылке из России двух дипломатов в ответ на высылку двух российских дипломатов. Об этом посол Рене Джонс-Бос сообщила ожидающим ее журналистам, пишут "Ведомости".

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич не стал называть число высланных дипломатов. При этом он заявил журналистам, что его страна остается открытой к диалогу. "Я использовал сегодняшнюю возможность, чтобы подчеркнуть два момента. Первый – в немецких интересах остается иметь хорошие отношения с Россией... Мы остаемся открытыми к диалогу. Второе: в свете печальных событий в Солсбери российское правительство (обязано) все предпринять, чтобы внести прозрачность и ясность и ответить на справедливые, открытые вопросы", – отметил посол.

Ранее в России заявили об ответном выдворении дипломатов и закрытии консульства США. "Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", – заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В ответ в Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов. Штаты изучают детали принятых РФ мер, отметила представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Дело Скрипаля"

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

Кто выслал дипломатов

Более 20 стран, в том числе и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.

В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Кто не выслал дипломатов

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов. Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом. Позднее к Австрии присоединились Болгария, Греция, Португалия, Словакия, Словения, Люксембург, Мальта и Кипр. Также в кампании не приняла участие не входящая в ЕС Сербия.

Читайте также

В России подтвердили, что среди высылаемых Западом дипломатов есть разведчики