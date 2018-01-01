Песков дал комментарий по поводу слов Путина о "пурге пресс-секретаря"

Как и следовало ожидать, на конфликт с президентом РФ после критики в свой адрес Песков идти не стал.

Дмитрий Песков во время выступления на пресс-конференции REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал критику, прозвучавшую в его адрес из уст Владимира Путина "нормальным рабочим процессом".

Такое заявление он сделал в комментарии сотрудникам СМИ, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Пескова, работа с Путиным "всегда сопровождается критикой".

"Мы неоднократно рассказывали, что президент достаточно требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает более напряженной, бывает менее напряженной. Но вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не бывает критикуем своим руководством. Это, наверное, пресс-секретарь, который ничего не делает", – подытожил он.

Напомним, Путин говорил о том, что Песков "иногда несет пургу" в интервью американскому каналу NBC.