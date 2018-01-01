Песков назвал Навального "болезненным нарциссом", а Явлинского "похоронником"

Спикер российского президента дал характеристику оппозиции.

Дмитрий Песков рассказал российским студентам о роли оппозиции в стране Фото: «МБХ медиа»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с российскими студентами 29 марта высказал свое мнение о так называемых оппозиционерах современной России – Алексее Навальном и Григории Явлинском.

"Он овладел технологией массовых акций и протестов. Но он не смог со временем, с годами добавить к этому какую-то идеологию", - приводит слова Пескова о Навальном "МБХ Медиа".

Спикер Путина заявил, что Навальный вовремя ухватился за антикоррупционную тему, поэтому стал популярен в обществе. Однако не смог вырасти как политик, хоть и учился ораторскому искусству в Америке и сумел организовать массовые собрания единомышленников. Песков добавил, что в некоторых моментах Навальный и Явлинский похожи.

"Навальный, с моей точки зрения… да простит меня Явлинский, я его очень уважаю, он очень умный человек. Но Явлинский на самом деле похоронник нашей оппозиции. Из-за своих амбиций оппозиция не смогла объединиться. И Навальный повторил его путь. Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее…" - заявил Песков.

Песков акцентировал, что Навальный очень чувствительный, уязвимый и эгоистичный. Эти недостатки, по мнению пресс-секретаря, и помешали ему построить политическую карьеру в России.

"Он очень болезненный такой нарцисс и эгоист. А в политике очень сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции - он не смог этого сделать. Он не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и Явлинский. А без оппозиции - без реальной оппозиции - страна жить не может. Оппозиция должна быть", - резюмировал он.

Напомним, ранее Песков сравнил с проститутками тех женщин, которые сначала якобы терпят сексуальные домогательства за деньги, а лишь спустя некоторое время заявляют об этом публично. Он провел параллели с секс-скандалом, который вспыхнул в Госдуме при участии депутата Леонида Слуцкого.