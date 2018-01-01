Песков назвал встречу Трампа и Путина "серьезным разговором по непростым вопросам"

Спикер российского президента заявил, что Россия нацелена на нормализацию отношений с США.

Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа УНИАН

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы планирует поднять Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает ТАСС, Песков отметил, что идет "серьезная подготовка", ведь предстоит "очень серьезный разговор по очень непростым вопросам".

"Президент Путин с самого начала говорил, что Россия заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, Путин будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что США не изменят свою позицию по Украине и усилят давление на Россию в различных сферах после встречи Трампа и Путина.

Как известно, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

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