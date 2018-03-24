Песков прокомментировал информацию о письме Скрипаля к Путину с просьбой

Экс-шпион не просил в письменном виде у президента РФ разрешения вернуться на родину, утверждает спикер главы государства.

Дмитрий Песков утверждает, что информация о письме Сергея Скрипаля к Владимиру Путину с просьбой неправдивая

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль якобы в письме просил у главы государства разрешения вернуться на родину.

Сведения не соответствуют действительности, рассказал спикер РИА Новости.

"Нет. Это не так", — прокомментировал информацию Песков.

Ранее одноклассник Сергея Скрипаля сказал, что Сергей Скрипаль написал Владимиру Путину "о том, чтобы до конца его помиловать и позволить приехать в Россию". Напомним, экс-шпиона и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери.

Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Евросоюз решительно осудил отравление людей.