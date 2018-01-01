Песков рассказал о "симбиозе Путина" и обозначил приоритеты Москвы

Пресс-секретарь главы РФ похвалил своего шефа как мог.

Песков объяснил, почему россияне снова выбрали Путина президентом. Reuters

имеет четкое видение развития страны в будущем.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Новый Путин – это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", – рассказал он.

По его мнению, Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист.

Песков также отметил, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Украина, Евросоюз и ряд других государств мира отказались признать результаты выборов на полуострове. Президент Петр Порошенко считает российские выборы "политическим фарсом", СМИ называют их "выборами Путина".

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