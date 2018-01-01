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Песков рассказал о "симбиозе Путина" и обозначил приоритеты Москвы

Сегодня, 19:37

Пресс-секретарь главы РФ похвалил своего шефа как мог.

Путин, Песков
Песков объяснил, почему россияне снова выбрали Путина президентом. Reuters
Вновь избранный на пост президента РФ Владимир Путин имеет четкое видение развития страны в будущем.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Новый Путин – это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", – рассказал он.

По его мнению, Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист.

Песков также отметил, что приоритетными для президента являются "внутренние проблемы" России.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Украина, Евросоюз и ряд других государств мира отказались признать результаты выборов на полуострове. Президент Петр Порошенко считает российские выборы "политическим фарсом", СМИ называют их "выборами Путина".

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Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Выборы-2018 в России, Президентские выборы-2018 в России
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